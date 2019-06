Assembleia da APP aclama Telo Pinto Presidente

Convocados para Assembleia Extraordinária da Associação de Pecuaristas de Parintins (APP), os sócios atenderam ao chamado e compareceram na manhã deste domingo (16) na sede da categoria, no Parque Luiz Lourenço de Souza. Mensalidade, abertura para novos sócios, parceria com a Prefeitura, revitalização do Parque, 32ª Feira Agropecuária, Eleição da Presidência, nomeação da Comissão Eleitoral, bem como Conselho estiveram na pauta do encontro.

Telo Pinto, a convite dos pecuaristas assumiu interinamente a Associação. O abandono da entidade e do Parque de Exposição motivou o convite, bem como sua articulação junto a órgãos e ao Estado. Durante o encontro, a Assembleia, por soberania, optou pela eleição direta e o aclamou como presidente, por unanimidade. Assim, Telo convidou os novos membros da Diretoria.

Também vai compor a diretoria Nazaré Jacaúna como Vice-Presidente, o Primeiro Tesoureiro Júnior Cardoso, o Segundo Tesoureiro – Rodrigo Rodrigues Brandão, Primeira Secretária Socorro Lopes, Segundo Secretário Otacílio Neto; Diretor Técnico Valter Leandro Coutinho e no Conselho Fiscal Manoel Soares (conhecido como Manolo), Roberto Viana (o Balaco) e Valmir de Souza (o Avô). A nova diretoria vai atuar por dois anos.

Em seu discurso, Telo falou do desafio, pediu união dos sócios e declarou que almeja que possam reunir mais vezes para ajuda mútua. Em seguida, apresentou propostas para a Associação, entre elas, programações para movimentar o Parque e arrecadar fundos para a entidade.

Texto e Fotos: Clely Ferreira