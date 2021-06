Associação dos Artistas de Parintins realiza EXPOARTE PARINTINS 2021, com abertura no domingo

A Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP) finaliza os preparativos para a realização da EXPOARTE PARINTINS 2021, com abertura no domingo, dia 20 de junho, por meio de uma live. A comercialização das obras artísticas irá até o dia 30 de junho, por meio virtual e presencial na sede da entidade e na nas redes sociais facebook e instagran. Durante a programação diária, haverá som ao vivo com repertório regional para atrair o público a visitar o local.

Trata-se de uma mostra de cultura e arte, como alternativa de sobrevivência para os artistas neste momento de crise e dificuldades devido a Pandemia.

De acordo com o presidente da AAPP, Rob Barbosa, o evento é a união de profissionais: artistas, escritores, costureiras, arte educadores, acadêmicos, artesãos e artistas de rua que aceitaram o convite para fazerem parte deste projeto.

A EXPOARTE PARINTINS 2021 terá a curadoria do professor da Ufam, Dr. Gerson André de Albuquerque, coordenação geral: Edson Ribeiro e Ray Santos, web designer: Wando Luis, direção de artes: Netto Barbosa e Jofre Gomes, equipe operacional: Pedro Vanuzo, Johney Garcia, Clodoaldo Ferreira, Roberto Azevedo, Messias Amazonas, André Ribeiro, Sebastião Garcia, Sander Teixeira, Vandir Santos e Rob Barbosa.

EXPOARTE PARINTINS 2021 é uma oportunidade para os artistas venderem seus trabalhos e garantir seus sustentos, neste momento de dificuldades, de acordo com Rob Barbosa, que fez uma avaliação dos trabalhos de finalização da programação.

“As ações estão acontecendo a contento e acreditamos que iremos realizar um grande evento devido sua importância dos artistas parintinenses e nossa entidade, principalmente pelo empenho dos trabalhadores da arte e o apoio primordial do Governo do Estado e da Prefeitura de Parintins”, destacou o presidente da AAPP, Rob Barbosa.

Conforme programação, durante a programação diária da EXPOARTE PARINTINS 2021 haverá som ao vivo com repertório regional para atrair o público a visitar o local, além de apresentação de peças teatrais. A realização da EXPOARTE PARINTINS 2021 possibilitará a capitação de recursos para os artistas, através da venda dos produtos expostos e da prestação de serviços.

O presidente da AAPP ressalta que um dos objetivos específicos do projeto é a inclusão da EXPOARTE PARINTINS 2021 no calendário oficial do município, para que o artista e artesão possa preparar sua produção com segurança anualmente.

“Estamos vivendo uma grande crise mundial, apesar do grande esforço do governo municipal em atender as demandas de dificuldades dos diversos setores sociais que essa Pandemia está causando, o setor artístico está sobrevivendo da solidariedade popular. Os artistas, que com seus trabalhos projetaram o nome de Parintins no circuito mundial da arte precisam da atenção política mais que nunca. A Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, que desde 1982 defende e ergue esse pavilhão de luta, se postula diante deste problema em busca de parceria na busca por soluções e em defesa de seus associados”, justificou Rob Barbosa.

De acordo com o coordenador geral do evento, Edson Ribeiro, um ponto importante é que a EXPOARTE PARINTINS 2021 tem valorizado ainda mais os artistas da zona rural do município que, segundo pesquisa, produz objetos de cerâmica e artesanato de qualidade comprovada. Da mesma forma, artesãos das cidades circunvizinhas foram convidados a participar, isso promoverá o intercâmbio de culturas.

“Ao executar este projeto”, a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins assume seu papel na sociedade de contribuir com a administração pública, na criação de alternativa que possa oferecer um meio de amenizar as dificuldades em que passa os associados por conta desta pandemia, que atingiu profundamente a classe artística”, pontuou Edson Ribeiro.

O que é: EXPOARTE PARINTINS 2021

Quando: A EXPOARTE PARINTINS 2021 será realizada no período de 20 a30 de junho

Onde: Sede da AAPP, na Avenida Amazonas

Contato: (92) 99412-4962 ( Rob Barbosa, Pres. da AAPP), (92) 99323-8829 (Edson Ribeiro , Coord. Geral), (92) 99255-9191 (Marcondes Maciel – DRT-AM 871- Assessor de imprensa)

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da EXPOARTE PARINTINS 2021