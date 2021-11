Associação dos Pecuaristas discute logística da 35ª Expopin com órgãos públicos

A preparação dos órgãos públicos para a realização da 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin), que ocorrerá no período de 28 de novembro a 05 de dezembro, foi debatida em reunião, na manhã desta quinta-feira (18/11). Representantes de instituições municipais e estaduais conheceram a programação apresentada pela diretoria da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), no Auditório do Parque de Exposição Agropecuária Luiz Lourenço de Souza.

Promovido pela APP, por meio de convênio celebrado pelo Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), com a Prefeitura de Parintins, o evento terá cavalgada de abertura; mostra de tecnologias; exposição de animais; desfile de animais; prova do laço; palestras e minicursos; stands de vendas; concurso leiteiro; concurso de derivados do leite; concurso da melhor farinha; garota expopin; companhia de rodeio, bingo de mamotes e atrações musicais.

O presidente da APP, Telo Pinto, disse que a reunião com os órgãos envolvidos na organização da feira agropecuária serviu para levantar as demandas e afinar a programação. “Não tenho dúvidas de que a 35ª será um dos maiores agropecuários da região”, afirmou. O dirigente da associação garantiu ainda que uma das novidades será um shopping com a venda permanente de touros, matrizes, embriões DT, aspiração e sêmens de animais da raça tabapuã, a partir de uma articulação com o pecuarista Luiz Figueiredo, da TabapuãFIG.

O titular da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Tião Teixeira, ressaltou que a 35ª Expopin trará oportunidade aos produtores rurais, agricultores familiares e criadores de gado, tanto na parte de exposição quanto no fechamento de negócios. “Passamos por um momento muito difícil no setor agropecuário, com os impactos da enchente e da pandemia. Parintins é agraciado com essa feira que fará o aquecimento da economia local. Temos trabalhado pelo setor primário. Quero parabenizar o presidente por esse comprometimento. Técnicos da Sempa ajudam na organização, por orientação do prefeito Bi Garcia”, pontuou.

O gerente da Unidade Local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Rickson Valente, destacou que a determinação do presidente do órgão de assistência técnica de extensão rural, Valdenor Cardoso, é de total atenção para a 35ª Expopin, através do convênio formalizado pelo governador Wilson Lima com a Prefeitura de Parintins, em atendimento à solicitação da APP. No período de 28 a 05 de dezembro, o Idam atenderá de manhã, de tarde e de noite os produtores rurais e agricultores familiares de Parintins em uma unidade avançada instalada dentro do parque de exposição.

Estiveram presentes no encontro da APP a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp); Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); Vigilância em Saúde; Vigilância Sanitária; Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae); Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur); Polícia Militar; Polícia Civil; Corpo de Bombeiros; Central de Resgate de Parintins; Empresa Municipal de Trânsito e Transportes (EMTT); Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf); Amazonas Energia, Associação dos Zootecnistas do Amazonas (Azam) e Agropecuária TabapuãFIG.

Assessoria

Foto: Gerlean Brasil