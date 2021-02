Atendimentos de emergência no Bumbódromo chegaram a quase 9 mil em apenas 20 dias

Em apenas 20 dias, um número significativo de parintinenses buscou os serviços de urgência e emergência não COVID no Bumbódromo com 8.677 atendimentos. A unidade foi colocada em funcionamento dia 11 de janeiro para desafogar o fluxo nos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen com o aumento de caso de covid-19 no município de Parintins. O recorde de atendimento se deu no dia 28 de janeiro com 607 atendimentos no local. O posto de emergência do Bumbódromo funciona de domingo a domingo de 07h da manhã às 0h.

A coordenadora do atendimento, enfermeira Samantha Sampaio informou que ao da entrada no Bumbódromo, o paciente é avaliado, estabilizado e caso haja necessidade por conta da gravidade é encaminhado ao Hospital Padre Colombo.

Samantha lembrou que o posto de emergência do Bumbódromo não é referência para covid-19. “Mesmo assim, nos finais de semana e durante a semana quando recebemos esses pacientes, a gente acolhe o paciente aqui e encaminha para onde é necessário”, ressaltou.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues avaliou como positivo o trabalho promovido no Bumbódromo visto que colaborou para acolher a grande procura nos hospitais de Parintins. “Fizemos exatamente o que havia planejado o prefeito Bi Garcia e a grande quantidade de atendimentos prova que o posto de emergência do Bumbódromo está cumprindo uma missão importante nesse momento de crescimento da pandemia”, salientou.

Secom Parintins

Foto: Márcio Costa