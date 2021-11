Aterro Controlado terá fiscalização rigorosa e novo horário de funcionamento

O despejo de lixo no Aterro Controlado de Parintins passará por mudanças a partir do dia 01 de dezembro. Com rigorosa fiscalização e novo horário de funcionamento, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP, vai ordenar ainda mais o recebimento de resíduos sólidos da população parintinense, funcionando das 06h às 18h.

A equipe de funcionários do Aterro Controlado está orientada a atuar nos novos horários e com os novos procedimentos de trabalho. Com estas mudanças, a Prefeitura de Parintins pretende, gradativamente, readequar aquele espaço. O secretário da SEMOSP, Albano Albuquerque, garante que os novos métodos darão maior eficiência ao trabalho e, consequentemente, melhorias no sistema de tratamento do lixo.

Segundo o subsecretário da SEMOSP, Lázaro Ferreira, o objetivo é ordenar e controlar a entrada de lixo no local, como por exemplo, o despejo feito por meio de triciclos e caminhões particulares. “É para organizar melhor aquele local, porque a noite fica difícil para nossos funcionários acompanharem os carros que entram. Então, nós vamos limitar a entrada no aterro controlado”, explicou.

A partir do dia 01 de dezembro deste ano os portões do Aterro Controlado, localizado na Avenida Massaranduba, bairro Djard Vieira, fecharão a partir das 18h, reabrindo somente às 6h. As pessoas que fazem depósito de lixo direto naquele local devem atentar para o novo horário.

Secom

Foto: Arleison Cruz