Atividades do Programa do Idoso são retomadas em Parintins

A primeira-dama Mayra Dias oficializou nesta terça-feira, 15 de junho, o reinício do serviço de convivência do idoso em Parintins. As atividades retornam depois de mais de um ano suspensas.

“Sabemos que a pandemia ainda não acabou e tivemos todo cuidado antes de retornar e só agora com os números baixos de internações e com os idosos vacinados com as duas doses a mais de 1 mês e todo o cuidado o programa retornou hoje suas atividades com 50 % dos Núcleos Pastor Lessa e Mãe Palmira”, disse.

A programação segue no decorrer do mês com os outros núcleos, com palestras de ansiedade, violência contra o idoso, autocuidado, oficinas, jogos interativos atividade física, dança e cuidados com a saúde do idoso.

“O programa não é só lazer, ele estimula a vida saudável e estamos super felizes de ver a felicidade deles que tanto esperaram por esse momento. Eles merecem todo nosso amor, carinho e respeito”, comentou Mayra Dias.

15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, conforme declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz