Atividades esportivas continuam proibidas em Parintins, informa coordenação da Semjuv

Preocupada com anúncio de possível retorno de competições e demais atividades esportivas clandestinas que vêem acontecendo na cidade, a coordenação da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv, informa que as atividades esportivas, até o momento, continuam proibidas no município. “Pedimos um pouco mais de paciência e temos que pensar na nossa vida e na vida do próximo, respeitando os decretos municipais e as orientações de prevenção da Organização Mundial da Saúde – OMS, para que possamos vencer esse vírus, e ai sim, podermos voltar as nossas atividades esportivas sem correr riscos”, manifesta a coordenadora Valdete Prestes.

Valdete enaltece que nada é feito sem o consentimento do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus. “Sabemos que houve uma queda nos números, mas o município ainda não está livre desse vírus. As pessoas que comandam equipes, atletas e organizadores de competições, também tem que se unir a nós e se conscientizar nessa luta contra esse vírus, mantendo as competições paralisadas, orientando seus atletas e familiares sobre os cuidados, principalmente ao uso do álcool em gel e da máscara no dia a dia”, reforça.

Na sexta-feira, 03 de julho, a coordenação da Semjuv (Valdete Prestes e Jamil Medeiros), juntamente com os professores Carlos Meireles e Luan Cavalcante, se reuniram no ginásio Elias Assayag, para debater a problematica e buscar solução para conscientizar a população sobre os riscos da prática esportiva em meio a pandemia do Covid-19, que ainda contamina diariamente a população parintinense.

A coordenadora da Semjuv também lamenta que algumas pessoas de forma irresponsável vem usando os espaços públicos para práticas esportivas, e sem o uso de máscaras, citando a quadra de areia ao lado do ginásio.

Kedson Silva/JI

Foto: Kedson Silva