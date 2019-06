Atletas da Escola Luz do Saber são destaques no lançamento de dardo infantil

Com as medalhas de ouro ( Helen Cris Moraes) e prata (Karine Teixeira) no arremesso de dardo categoria infantil, a Escola Municipal Luz do Saber foi um dos destaque parintinenses no segundo dia de disputa da Seletiva do Polo III que acontece em Parintins até sexta-feira, 07 de junho.

As duas medalhas é um feito inédito da escola na seletiva regional. “Estou muito feliz pela medalha e agradeço aos meus familiares e professores da escola por estarem sempre me apoiando” comemora a medalhista de ouro, Helen Cris que é uma das classificadas parintinenses para o JEAs que acontece no mês de julho em Manaus. “Vou me esforçar mais nos treinamentos para representar bem a nossa cidade (Parintins) e lutar por outra medalha em Manaus”, promete.

O professor da escola Joilson Batalha também comemora o feito inédito, parabenizando o trabalho coletivo dos professores e agradece o apoio do prefeito Bi Garcia na realização do evento esportivo escolar. “Já estavamos classificados para o JEAs na modalidade badminton e agora conseguimos mais uma classificação no lançamento de dardo com a atleta Helen Cris Moraes. Agradeço o gestor da escola Railton, e o trabalho em conjunto dos professores (Socorro Castro, Joilson Batalha e Sheila Pinheiro). Também agradeço ao prefeito Bi Garcia por apesar das dificuldades ter abraçado a realização dos jogos na cidade”, agradece Joilson Batalha.

As provas de campo da modalidade atletismo foram realizadas no campo João Balão (Gavea). A disputa escolar regional reúne alunos/atletas dos municípios de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá competindo nas modalidades tênis de mesa, xadrez, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e basquete. Realizado pelo Governo do Estado do Amazonas, o Polo III conta com total apoio da Prefeitura de Parintins.

