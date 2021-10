Atletas de Urucurituba viajam para disputa dos Jogos Escolares Brasileiro – JEB’S, no Rio de Janeiro

Após preparação diária na Vila Olímpica de Manaus, atletas da modalidade atletismo, representarão o município de Urucurituba e o Estado do Amazonas, nos Jogos Escolares Brasileiro – JEB’S, que serão realizados no Rio de Janeiro, envolvendo jovens de 12 a 14 anos de idade. A competição reúne cerca de 6 mil participantes e iniciou na quinta-feira (28), com as primeiras disputas de ginástica e se estende até o dia 05 de novembro.

A preparação e participação dos atletas teve todo apoio da Prefeitura de Urucurituba. O treinador, professor José Luiz, destacou a entrega dos adolescentes aos treinamentos. “Os meninos e meninas têm treinado intensivamente todos os dias, pela manhã e à tarde, para assim, buscarmos bons resultados no Rio de Janeiro, durante os Jogos Escolares. Acreditamos que nossos atletas, juntamente aos demais, irão trazer resultados satisfatórios para nosso Estado e município”.

Na manhã desta quinta-feira, 28, os atletas fizeram o último treino e estão hospedados no “Hotel Comfort”, junto com os demais integrantes da delegação amazonense, vindos de outros municípios, para disputa nas demais modalidades. O voo da delegação está marcado para às 2h, desta sexta-feira (29), com saída do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. “Desejamos boa viagem a toda delegação amazonense. Estamos na torcida pelos nossos atletas urucuritubenses. Parabenizamos mais uma vez nosso querido professor José Luiz Siqueira “, comemora o secretário municipal de esporte e lazer de Urucurituba, Júlio Ataíde Manon.

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: ASCOM