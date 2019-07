Atletas do Ceti de Parintins bicampeões do JEAs

Na categoria juvenil, os atuais campeões amazonenses Diogo Marinho e Manuela Matos, ambos alunos/atletas do Ceti Dep. Gláucio Gonçalves, mantiveram o favoritismo nos JEAs, e com a conquista de mais um ouro, sagraram-se nesta sexta-feira, 19 de julho, na Vila Olímpica, bicampeões da disputa escolar estadual.

Diogo Marinho foi campeão, na prova de salto em distância da modalidade atletismo com a marca de 6m e 22cm. “Tudo é superação. Apesar da dificuldade com local adequado para treinamento, nos mantemos firmes e nos dedicamos todos os dias. O prêmio é a felicidade de conquistar mais um ouro e levar o nome de Parintins e do Ceti mais uma vez ao mais alto pódio. Agradeço a todos que acreditam no esporte e em mim, em especial, aos meus treinadores e a minha família”, destaca a importância da conquista da medalha, Diogo Marinho.

Já Manuela Matos agradece o incentivo, a confiança de seus professores e o apoio de sua família. “Estou muito feliz por mais essa medalha. Amanhã (20 de julho) é meu aniversário e esse é o meu presente”, exaltou a nova conquista dourada.

Kedson Silva – Semjuv