Atletas fazem vaquinha virtual e vendem pizza para participar de campeonato internacional de Jiu-Jitsu nos EUA

Os atletas Rafael Mattos, 26, e Hakkynen Silva, 18, estão credenciados para competir o World Jiu-Jitsu Championship, em Long Beach, nos EUA. Mas, para chegar no evento internacional os jovem talentos da modalidade no Amazonas precisam de ajuda para conseguir tirar visto, comprar passagens e se manter fora durante esse campeonato.

Em busca do sonho, os dois estão vendendo pizza no valor de R$ 20 e a entrega será nos dias 04 e 05 de Maio. Aos interessados o contato para encomenda é (92) 99331-6632.

A dupla também está fazendo uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadas R$ 3 mil. O link é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/eu-apoio-o-esporte?utm_campaign=whatsapp&utm_content=553884&utm_medium=website&utm_source=social-shares

Histórico

Hakkynen Silva (foto: Kimono preto), que almeja medalha de ouro no World Jiu-Jitsu Championship, no dia 08/11 em Long Beach nos EUA, é faixa roxa e treina Jiu-Jitsu há 10 anos.

O atleta coleciona várias conquistas nessa trajetória, as mais importantes da carreira são: campeão asiático, campeão East Japan, campeão da seletiva pra competir o World Pro em Abu Dhabi, 2° lugar no World Pro Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, 3°lugar no World Jiu-Jitsu da IBJJF nos EUA e 2°lugar no World Jiu-Jitsu da SJJIF nos EUA.

Já Rafael Mattos (foto: Kimono Azul), treina Jiu-Jitsu desde os 7 anos de idade. O campeão parintinense da modalidade está em busca de mais um sonho que é ser campeão mundial.

Por Geandro Soares – www.parintinspress.com.br

Repórter desde 2012. Atuou em veículos de rádio, jornal impresso e TV. Atualmente é repórter correspondente da TV Acrítica / Record TV em Parintins-AM.