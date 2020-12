Atletismo: Pedro Henrique fala dos desafios e do retorno as competições em meio a pandemia

O retorno das competições esportivas em meio a pandemia, trouxe de volta a esperança do sonho de muitos atletas amazonenses de vencer na vida por meio do esporte. Dentre esses atletas, está o parintinense Pedro Henrique Nunes, atleta de atletismo do arremesso do dardo, que fala dos desafios e do retorno das competições.

Pedro Henrique destacou a importância da medalha de ouro, conquistada no Troféu Manuel Trajano – Norte-Nordeste Caixa de Atletismo Adulto, em Recife, nesse retorno às competições. “A competição e a medalha foi importante, pois me deixou mais confiante, me motivando cada vez mais em busca de melhores técnicas, melhores marcas, sempre treinando querendo mais e mais…”.

“O retorno dessas competições é um saldo positivo, porque com essa pandemia, a gente, como atleta, acaba que meio se desmotivando. Mas eu continuei treinando e me dedicando para manter a forma em casa, apesar de todas as dificuldades. Voltei a disputar e conquistei um excelente resultado e prevalece a gente continuar acreditando, tentando sempre em busca de melhoras”, reiterou o parintinense.

Sobre seus novos desafios, o atleta do arremesso do dardo, se prepara para o Troféu Brasil de Atletismo e o Sub-23 Brasileiro, que acontecem em dezembro. “Estou treinando forte, tomando todos os cuidados e com o pensamento positivo, em busca de um ótimo resultado para a Federação de Atletismo, para Parintins e o Amazonas, buscando terminar o ano bem e com chave de ouro”.

Atualmente, Pedro Henrique Nunes é o 2° atleta no ranking brasileiro adulto e sub-23 e, está entre os três melhores atletas sul-americanos, na categoria adulta. “Esses resultados são um ponto positivo pra gente buscar novas conquistas e novos objetivos”, conclui Pedro.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação