Atual campeão do Parintinzão reencontra o caminho da vitória

Depois do resultado negativo no jogo de estreia, a equipe do Santa Luzia da comunidade Macurany (atul campeão do Parintinzão) com dois gols do jogador Elbio Augusto, venceu os representantes do Bom Socorro do Zé Açú pelo placar de 2 a 1 e reencontrou o caminho da vitória. O jogo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Parintinense de Futebol que aconteceu na noite desta terça-feira, 08 de outubro, no Estádio Tupy Cantanhede.

No segundo confronto da noite, Esporte Clube ( Kenderson Souza) e São Paulo (Anailson Pantoja) empataram em 1 a 1. A rodada prossegue nesta quinta-feira, 10 de outubro, com os seguintes jogos:

1° Jogo (18h30)

Nacional x Santos

2° Jogo (20h30)

Corinthians x América

Classificação:

1° Esporte Clube: 05 pts

2° São Paulo: 04 pts

3° Estrela do Norte: 03 pts

4° Santa Luzia: 03 pts

5° Botafogo: 03 pts

Santos: 03 pts

6° Amazonas: 01 pt

Nacional, Bom Socorro do Zé Açú, Corinthians do Aninga e América do Parananema, ainda não pontuaram na competição.

Com entrada liberada, os jogos do Parintinzão ocorrem nas noites de terças, quintas-feiras e aos sábados, no estádio Tupy Cantanhede, e a competição é promovida pela Associação da Liga Esportiva de Parintins – Alepin, com total apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv.

Kedson Silva – Semjuv