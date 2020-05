‘Aula em Casa’ estreia nas TVs de 22 municípios do Amazonas

Parintins tem o sinal pelo canal aberto do Amazon Sat

Nesta quarta-feira (06/05), 22 municípios do Amazonas começaram a ter a transmissão dos conteúdos do “Aula em Casa”, via canal aberto do Amazon Sat. Um desses municípios foi Itacoatiara, na Região Metropolitana de Manaus (RMM). Na cidade, os alunos das 16 escolas passaram a ter acesso às aulas, além dos canais virtuais.

A coordenadora regional de Itacoatiara, Vanessa Miglioranza, diz que, enquanto os conteúdos não chegavam pela televisão, equipes pedagógicas monitoravam a interação entre professores, estudantes e gestão. As equipes de monitoramento aplicaram formulários de satisfação com os pais e chegaram à conclusão de que 70% dos estudantes tinham acesso aos conteúdos do “Aula em Casa”.

Agora, com as aulas via televisão, o alcance será maior. “Ontem, tivemos a estreia das aulas na TV aberta e, para a gente, foi uma conquista porque aquele aluno das áreas remotas, da área rural, provavelmente tem uma televisão e vai poder ter as aulas”, explica a coordenadora.

Até esta semana, as equipes de monitoramento imprimiam os conteúdos, exercícios e materiais extras e assinalavam onde podiam encontrar nos livros didáticos, para o caso de dúvidas. O aluno ou responsável pegava esses materiais com os monitores e, assim, seguiam estudando em casa.

Os municípios que têm acesso ao sinal do “Aula em Casa” pelo Amazon Sat são: Barreirinha, Beruri, Boca do Acre, Borba, Carauari, Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Itamarati, Eirunepé, Manacapuru, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Tabatinga, Tapauá, Parintins, Manicoré, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e Lábrea. As aulas serão transmitidas de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, conforme programação previamente determinada.

Fotos: Divulgação e Cleudilon Passarinho/Seduc

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Desporto: Lívia Anselmo (99434-1005).

SECOM/AM

Publicado por Carlos Frazão/JI