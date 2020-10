Aulas presenciais da rede municipal de educação de Parintins só em 2021

A decisão foi anunciada pelo prefeito e presidente do comitê gestor, Bi Garcia.

Foi definido na terça-feira (20), durante reunião do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus com entidades públicas e privadas da educação, que as aulas presenciais da rede municipal de Parintins não retornam em 2020.

A suspensão definitiva das aulas presenciais da rede municipal segue recomendação da Câmara Municipal de Parintins, Ministério Público e Defensoria Pública.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a suspensão das aulas com presença de alunos nas escolas visa coibir a proliferação da COVID-19 no ambiente escolar. Segundo dados da Vigilância em Saúde, em Parintins já foram registrados mais de 5.900 contaminações e 132 óbitos ocasionados pelo novo coronavírus. “Estamos em plena pandemia. Essa medida que tomamos tem um objetivo maior: salvar vidas”, pontua Bi Garcia.

No encontro do comitê também foi discutida a situação da rede de ensino estadual. Segundo a coordenação da Seduc em Parintins, não há previsão para o retorno das aulas presenciais no município. O possível retornar depende de avaliação da secretaria em Manaus.

