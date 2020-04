Aulas transmitidas pelo rádio são bem aceitas por alunos da rede municipal de educação

As aulas do projeto “Aprendendo em casa nas ondas do Rádio”, transmitidas em cadeia de rádio, estão sendo bem aceitas por alunos da rede municipal de ensino da zona urbana e zona rural terra firme. Mais de 8 mil alunos ouvem, no conforto de suas casas, a transmissão das aulas que iniciaram na segunda-feira, 13 de abril, com aulas de Língua Portuguesa e Matemática para alunos do 4º ao 9º ano.

Utilizar o rádio como ferramenta pedagógica foi a alternativa encontrada pela Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para manter o isolamento social como forma de prevenção e combate ao novo Coronavírus (Covid-19), permitir que os alunos e professores não tenham prejuízos no ano letivo de 2020, além de evitar o distanciamento do aluno em relação às atividades pedagógicas das escolas.

De acordo com o secretário de Educação, João Costa, os alunos receberam apostilas com os conteúdos das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, elaboradas pela equipe técnica da Secretaria de Educação, com ajuda dos professores da rede, seguindo a proposta pedagógica do primeiro bimestre.

“Fizemos uma força tarefa com a ajuda dos gestores para entregar dentro do prazo estabelecido, as apostilas para os alunos da zona rural terra firme para o acompanhamento das aulas. Este é um projeto pioneiro na rede municipal de educação em levar aos alunos por meio das ondas do rádio os conteúdos que seriam trabalhados pelos professores nos dia normais de atividades. Vamos continuar com o projeto durante todo o período de isolamento social para proteger nossos alunos e professores do Covid-19”, destacou o secretário.

As aulas são transmitidas de segunda a sexta-feira, das 15 às 16h, e aos sábados das 14 às 16h pela Rádio Clube de Parintins em cadeia com as rádios Alvorada e Tiradentes.

SECOM