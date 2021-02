Auxílio Estadual chega a 100 mil famílias do Amazonas até o dia 20 deste mês

Em visita à sede da Secretaria Estadual de Assistência Social, nesta quinta-feira (04), o deputado Saullo Vianna (PTB) teve a confirmação da titular da pasta, Maricília Costa, que até o dia 20 deste mês, as 100 mil famílias contempladas com o Auxílio Estadual, vão receber os cartões em suas residências.

Acompanhado dos vereadores Jander Lobato (PTB- Manaus) e Mateus Assayag (PL-Parintins), Saullo, que é presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Amazonas, parabenizou o trabalho e a dedicação que a equipe da Seas tem empreendido nos últimos meses para garantir que o Auxílio Estadual chegue a cada uma das famílias.

O benefício, no valor de R$600 dividido em três parcelas de R$200, começou a ser entregue na segunda-feira, em Manaus. A secretária explicou que vários órgãos estão envolvidos na entrega dos cartões tanto na capital e quanto no interior.

“Além da Seas, estão atuando nessa força-tarefa, equipes do Fundo de Promoção Social (FPS), Detran, Idam assim como todos os órgãos do governo que têm atuação no interior, e estão nos ajudando na distribuição e conferência dos dados”, explicou Maricília.

De acordo com cronograma da Seas, a entrega dos cartões para as famílias do Baixo Amazonas está prevista para iniciar no dia 09 de fevereiro. No município de Parintins, 4.779 mil famílias vão ser beneficiadas.

O Auxílio Estadual vai contemplar 100 mil famílias em situação de extrema pobreza no Amazonas. Para a seleção dessas famílias, o Governo do Estado utilizou a base de cadastros do Cadastro Único ( CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como referência, o mês de novembro de 2020.

Assessoria

Foto: Divulgação