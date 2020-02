Avenida do Samba terá 160 metros para o Carnailha 2020

A Folia de Momo em Parintins tem 80% de sua estrutura montada. Serão 160 metros de passarela. O Carnailha inicia no domingo, 23, mas a Paraíba do Samba já estará pronta nesta sexta-feira, 21. O trabalho é realizado pela Prefeitura Municipal de Parintins e executado pela Secretaria de Obras.

Segundo o Prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, este será um dos maiores Carnailha de todos os tempos. Ele reuniu essa semana com todos os órgãos envolvidos na festa para discutir logística, segurança, estrutura de passarela, apresentação de blocos e demais assuntos relacionados.

A estrutura metálica da Paraíba do Samba é montada desde a semana passada, totalizando 160m de extensão. São 6 lances de arquibancadas, 5 grupos de camarotes (totalizando 80 camarotes),

6 lances de frisas e uma estrutura de palco.

O secretário de obras, Mateus Assayag, garante que até o final de semana tudo estará pronto para o início do Carnailha. “Até sexta-feira tudo vai estar montado e será entregue à secretaria de turismo para finalização com decoração e organização”, disse

Órgãos de segurança de Parintins também foram convocados para atuarem no Carnailha. A Folia de Momo inicia no domingo, 23, com os blocos Irreverentes. No dia 24 acontece o desfile da Chave Especial. A festa encerra na terça, 24, com o Carnaboi, juntando Garantido e Caprichoso na Avenida do Samba.

Texto: Eldiney Alcântara/Foto: Yuri Pinheiro/SECOM