Azul Linhas Aéreas retoma operações em Parintins

Uma das maiores empresas de aviação no Brasil, a Azul Linhas Aéreas retomou na manhã desta segunda-feira, 02 de agosto, as operações aéreas em Parintins. O retorno da companhia ao município foi conquistado através de uma atuação conjunta da Prefeitura, Governo Federal, Governo do Estado e bancada de parlamentares amazonenses em Brasília, que articularam uma série de melhorias estruturais para o aeroporto Júlio Belém.

Com o retorno a Parintins, a Azul vai operar com jatos Embraer modelo E-195, com capacidade para 118 passageiros. Semanalmente a companhia fará quatro voos no trecho Manaus – Parintins – Manaus.

Um dos principais articuladores do retorno da Azul a Parintins, o prefeito Bi Garcia (DEM) destaca que a Prefeitura executou uma série de melhorias na segurança do aeroporto Júlio Belém. De acordo com o prefeito, o trabalho na manutenção de segurança nas operações aéreas será constante e fortalecido.

“É uma conquista importante, mas que precisamos fazer o dever de casa para manter o controle de segurança do aeroporto e fazer todas as adequações necessárias para que a gente possa estar num processo crescente para receber aeronaves de grande porte. A cidade recebe muitos turistas e não tenho dúvidas que esse incremento a mais da linha aérea da Azul para Parintins vai aumentar a frequência deles em nossa cidade, e facilitar a ligação entre Parintins e Manaus com o Brasil e o mundo”, enaltece o prefeito Bi Garcia.

De acordo com o gerente regional de vendas da Azul, Lucas Frade, o retorno da empresa a Parintins gera muita satisfação à companhia. O gerente destaca que Parintins abraçou a causa pelo retorno da Azul ao município, cumprindo com todos os protocolos de segurança necessários dentro e fora do aeroporto.

“Nós estamos felizes duas vezes. Primeiro que estamos retomando as operações aqui em Parintins com uma aeronave de grande porte, um Embraer de 118 lugares. Hoje estamos iniciando um avanço muito complexo dentro da nossa expansão dentro do Estado do Amazonas. Esse vôo em Parintins será um grande sucesso”, conclui Lucas Frade.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro