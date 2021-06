A empresa de aviação Azul Linhas Aéreas voltará a operar em Parintins a partir do dia 02 de agosto. A informação é dada pelo prefeito Bi Garcia (DEM), que autorizou nesta quarta-feira (09) o retorno das operações de pousos e decolagens no aeroporto Júlio Belém, atendendo a uma solicitação feita pela companhia aérea.

Os voos da empresa ocorrerão na segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo. A Azul vai operar em Parintins com aviões Embraer 195. A aeronave tem capacidade para 118 passageiros.

Para o retorno das operações da Azul em Parintins, a Prefeitura Municipal fez uma série de adequações estruturais no aeroporto Júlio Belém e na área em seu entorno, como informa o prefeito Bi Garcia. O prefeito destaca a importância do retorno da Azul ao município.

“Vamos ficar com a Voepass e a Azul. Com isso você tem tranquilidade para se deslocar de Manaus para qualquer lugar do Brasil e do mundo através dos aviões da Azul. É uma conquista importante em que a população parintinense vai ter mais tranquilidade para voar”, comemora Bi Garcia.

SECOM

Foto: Divulgação Azul