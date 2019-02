Babá de vento e popa

José Tupinambá, o Babá, presidente do Caprichoso, não esconde de ninguém que dorme e acorda desejando o tricampeonato. Trabalha de forma frenética nesse sentido. Daí ter ganhado o agrado ou apelido de “Menino Maluquinho”. Pois não para e cada ação executada do Projeto do Azul e Branco, repercute tudo para a comunidade seja nas redes sociais ou no contato pessoal junto ao público.

É o nome mais falado de forma positiva no meio dos associados e torcedores do Azul e Branco. E popularizou a forma de gestão do Caprichoso. Antes dele, jamais o Caprichoso teve um presidente tão povão e popular.

No entanto, Tupinambá amplia forte o nome nos bairros e até comunidades de Parintins. A carretinha e Boneco do Menino Maluquinho ajudam todo evento social seja de Igreja, Escola, Universidade ou Bairro. Babá ajuda a levantar palco, camarote da festa no Caprichoso, anda no meio dos artistas, brinca com as crianças nas dadas especiais no Curral Zeca Xibelão, come o tradicional churrasquinho de gato em vários pontos e não perde tempo quando é criticado pela oposição.

Babá, que de maluco não tem nada, tem mesmo um foco certo; a eleição de 2020. “Parintins Te Quero Bem” e “Sempre Perto do Povo” são palavras chaves da forma de como ele tem encarado os dois objetivos; conquistar o tri-campeonato e chegar forte no pleito de outubro do próximo ano.

Prefeito, vice-prefeito e vereador, cargos especulados é o que menos importa para Babá. Tupinambá quer continuar de vento e popa falado e divulgado o trabalho dele. Para no momento certo definir a nova etapa. Abriu agora página na rede social e interage mais com a galera.

koiote.com.br/