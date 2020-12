Babá Tupinambá afirma “trabalhar por Parintins e ajudar o prefeito a fazer o melhor pelo povo”, em programa de rádio

O vereador Babá Tupinambá (PDT) junto com alguns vereadores eleitos no pleito 2020, participaram na manhã desta terça-feira, 29 de dezembro, do programa Fatos & Boatos, da Rádio Clube de Parintins, apresentado por Gil Gonçalves. Durante a entrevista, o radialista se dirigiu a Babá Tupinambá enaltecendo que o brilho da sua estrela está na sua dedicação, trabalho, lealdade e parceria.

“Você tem uma estrela que sempre brilha, que sai da administração do Boi Caprichoso o qual deu o bicampeonato. Depois foi eleito com uma votação expressiva e convidado para fazer parte da nova mesa”, elogiou Gil Gonçalves.

O vereador agradeceu o convite do vereador Mateus Assayag para integrar a nova mesa diretora e afirma “trabalhar por Parintins e ajudar o prefeito a fazer o melhor pelo povo”.

Nesta terça-feira, Tupinambá, também participou do ensaio de posse dos novos vereadores eleitos e reeleitos, no plenário Raimundo Almada do Legislativo de Parintins.