Babá Tupinambá agradece população e reafirma compromisso de luta na Câmara de Parintins

No último dia de campanha, o candidato a vereador Babá Tupinambá agradece os moradores da cidade e do interior que abriram as portas de suas casas e abraçaram a luta do candidato do PDT, nos 45 dias de campanha política.

Babá avalia que foi uma campanha de muito aprendizado, conversando com às famílias, sentiu o sofrimento da luta diária, principalmente do homem do campo e dos bairros periféricos. “Estou muito feliz, pois fizemos uma campanha limpa. Mais uma vez, honro meu compromisso, de se Deus quiser ser eleito, lutar pelas metas, pelos planejamentos de trabalho que vamos elaborar em cima das necessidades que identificamos durante a campanha, tanto para o povo da cidade como da zona rural”, enaltece o candidato do PDT.

“Reforço o pedido ao povo de Parintins, que no domingo, 15 de novembro, vote na renovação, acreditando em Babá Tupinambá (12345) para vereador e Bi Garcia e Tony Medeiros (25), para que juntos possamos fazer um grande mandato em favor desse povo de luta e de fé que é o povo de Parintins”, concluiu Babá.

Foto: Divulgação