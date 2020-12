Babá Tupinambá anuncia slogan “Sempre Perto do Povo!” para trabalhos na Câmara

“Esse slogan de trabalho ‘Sempre Perto do Povo’ resume meu compromisso de luta com a comunidade”, destacou o vereador eleito no último pleito, Babá Tupinambá (PDT), sobre o anúncio do seu slogan de trabalho a frente da Câmara Municipal de Parintins, a partir do dia 01 de janeiro. Na manhã desta sexta-feira, 18 de dezembro, no Plenário Raimundo Almada, acompanhado de assessores e familiares, Babá participou de uma seção de fotos de sua diplomação aos cuidados da fotógrafa Simone Brandão.

“Minha luta nesses 4 anos (2021-2024) vai ser de sempre estar perto do povo, olhando com mais atenção para o homem do campo e da cidade, seja dia ou noite, sol ou chuva, estarei sempre trabalhando, fazendo aliança entre o legislativo e o povo para ajudar o executivo na construção de uma Parintins melhor para todos”, enalteceu o novo parlamentar.

Texto: Assessoria

Fotos: Simone Brandão