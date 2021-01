Babá Tupinambá inicia projeto de campanha “Vereador Em Ação”

Depois de ser empossado no primeiro dia do novo ano (2021), Babá Tupinambá (PDT) deu início nessa segunda-feira, 04, aos seus trabalhos como vereador, tirando do papel seu projeto de campanha denominado “Vereador Em Ação”. Mesmo com a suspensão temporária dos trabalhos no legislativo parintinense, Babá visitou a Policlínica Municipal Tia Leó e conversou com a população sobre os atendimentos, serviços oferecidos e com a direção da unidade de saúde.

A diretora interina da Unidade de Saúde, Sandrele Cristina Melo, enalteceu a importância da visita e agradeceu ao vereador. “Nenhum representante havia feito isso ainda, sua iniciativa é importante para a população como usuária dos serviços e para nós como profissionais do município”, afirmou.

“Um dos nossos principais papeis como vereador é ajudar o poder executivo a administrar a cidade, levando os problemas para conhecimento do prefeito, e é isso que estamos fazendo, vistoriando os trabalhos que estão sendo realizado pela Prefeitura para que os recursos sejam aplicados de forma correta, garantindo os direitos da população”, destaca o vereador.

Sobre o projeto, Babá Tupinambá diz que a iniciativa é chegar em todos os bairros e comunidades rurais. “A população é quem conhece os problemas que precisam ser melhorados, então precisamos ouvir dos comunitários essas dificuldades para reivindicar na Câmara Municipal para que por meio de documento oficial, chegue ao executivo, para que haja a resolução da problemática, buscando sempre manter o bem estar da população”, objetiva.

O vereador do PDT, afirma que o projeto inicia nos bairros Djard Vieira (onde reside) e João Novo. Depois da UBS Tia Leó, o Centro Educacional Infantil Alvorada (na terça-feira) será o espaço público a ser visitado. “Confesso que apesar de morar nessa área, não fiz campanha no bairro Djard Vieira, mas é por aqui que inicio meu projeto para meus vizinhos entenderem que meu compromisso é com toda a cidade”, reitera.

“Como sempre digo: Não quero ser melhor que ninguém, mas fui eleito para fazer diferente e, vou lutar pra isso!. Apesar de eu (Babá Tupinambá) ser envolvido com a cultura, por ter uma empresa de eventos e por ter sido presidente do Boi Caprichoso, vou trabalhar para ajudar todos os setores”, finalizou.

Assessoria

Foto: Kedson Silva