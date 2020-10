Babá Tupinambá Intensifica Caminhada E Pequenas Reuniões Políticas

Depois do sucesso do buzinaço que ganhou as ruas de Parintins, o candidato a vereador pelo PDT, Babá Tupinambá, vem intensificando caminhadas e pequenos encontros na cidade e no interior, em busca do eleitorado que irá às urnas no dia 15 de novembro. Diante da pandemia, em sua campanha política, Babá tem redobrado os cuidados com o uso de máscara e álcool em gel no contato direto com a população.

Além de uma vaga na Câmara, Tupinambá tem fortalecido o nome de Bi Garcia e Tony Medeiros – vice (que buscam reeleição), ao cargo majoritário, para Parintins continuar avançando. “O Bi e o Tony precisam continuar o trabalho de desenvolver a nossa cidade. Já avançamos muito na educação, na saúde, na infraestrutura, no social e sabemos que eles podem fazer muito mais, principalmente pela nossa cultura e esporte. Se Deus e o povo permitir, vamos trabalhar juntos por mais melhoria para a nossa cidade e no interior”.

O candidato do PDT agradece toda a sua equipe de campanha, sua família e as inúmeras mensagens de apoio que têm recebido. “A cada dia nossa campanha cresce e se Deus permitir que eu seja eleito, vou honrar cada voto, lutando junto com o executivo para construir uma Parintins cada vez melhor para todos nós!”, ressalta.

Foto: Divulgação