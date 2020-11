Babá Tupinambá participa de procedimento interno do Legislativo de Parintins

Acompanhado dos demais vereadores eleitos no dia 15 de novembro, Babá Tupinambá, participou nesta quarta-feira ( 25/11) do processo de repasse dos procedimentos do regimento interno da Câmara Municipal de Parintins. A reunião de convocação do Legislativo aos candidatos eleitos, foi conduzido pelo presidente da Casa em exercício, Tião Teixeira e pelo prefeito em exercício, Telo Pinto.

Nesse primeiro contato entre os eleitos foram repassadas informações sobre o regimento e horários de funcionamento da Câmara. “Nesse encontro tivemos a oportunidade de nos parabenizar, interagir um pouco, conhecer o regimento interno da Casa Legislativa, absorvendo informações importantes que nos ajudarão na nossa luta em favor do povo de Parintins a partir do dia 1° de janeiro”, avaliou Babá o encontro.

Entusiasmado, o candidato do PDT destaca que “a eleição passou, vamos honrar os 1.489 votos de confiança, mas afirmo que sou vereador de Parintins, tanto das pessoas que votaram ou não em mim, prometo estar presente e pronto a ajudar sempre que a população precisar”.

Babá Tupinambá manifesta estar muito feliz e honrado por ter conquistado o feito e fazer parte do grupo de vereadores que vai lutar para fazer diferente. “Vamos lutar pelo povo da cidade e do interior. Quem me conhece sabe das minhas lutas e do quanto sou dedicado a trabalhar. Nesse novo desafio de luta vamos trabalhar em aliança com o povo para ajudar a nossa cidade a crescer cada vez mais”, conclui.

