Babá Tupinambá se reúne com presidente estadual do PDT em busca de parcerias

Antes mesmo de tomar posse e iniciar os trabalhos no legislativo parintinense, o vereador eleito no último pleito, Babá Tupinambá, cumpre uma agenda política na capital em busca de parcerias, para ajudar o executivo municipal, fazendo um mandato voltado na busca de soluções para as principais necessidades da cidade e comunidades rurais.

No sábado, 28, Babá Tupinambá reuniu com o líder estadual do seu Partido PDT, ex-deputado federal Hissa Abrahão, apresentando o resultado positivo das urnas e pedindo apoio para o mandato de quatro anos. No encontro, Babá apresentou algumas demandas do município ao presidente estadual do partido, que se colocou à disposição para ajudar na busca de parcerias.

Na sexta-feira, 27, Tupinambá em busca de emendas parlamentares para Parintins, conversou e formalizou aliança com o deputado estadual Roberto Cidade (PV).

Assessoria

Foto: Divulgação