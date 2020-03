Babá Tupinambá tem prestação de conta do Boi Caprichoso do exercício de 2019 aprovada pela SEC

O ex-presidente da Fundação Boi Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá teve sua prestação de conta do exercício de 2019, a frente do Touro Negro da Francesa e do Palmares, aprovada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC. O ofício n° 274 foi divulgado pelo ex-presidente em sua página no facebook e grupos de whatsApp, nesta sexta-feira, 13 de março.

Babá Tupinambá exaltou sua felicidade pelo resultado positivo de seu trabalho ao comando do bumbá nos anos de 2017 e 2019, o qual revolucionou o bumbá e o festival de Parintins, conquistando o bicampeonato para nação azul e branca. “Deus é bom demais comigo. Acabei de receber a APROVAÇÃO das minhas contas no exercício de 2019 pela SEC sobre os RECURSOS DO BOI CAPRICHOSO. Agradeço a toda diretoria que esteve comigo e vamos que vamos todos juntos sempre”, comemorou.

O ofício corresponde à Prestação de Contas do Termo de Fomento n° 24/2019 – SEC, no valor de R$ 2.833.500,00 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta e Três Mil e Quinhentos Reais) recursos do Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC e a Fundação Boi Bumbá Caprichoso.

Da Redação JI

Foto: Alexandre Vieira e Divulgação