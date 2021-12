Baile show de Transformismo reúne artistas para um grande espetáculo neste sábado (18)

É neste sábado (18 ) que as luzes irão se acender para a ousadia e o talento dos artistas no Baile Show de Transformismo. O palco será o Parintins Convention Center, com assinatura do artista visual Edwan Oliveira.

Na manhã desta sexta-feira (17), o organizador do evento promoveu confraternização com os artistas que irão concorrer ao concurso de melhor show de transformismo. A confra que aconteceu no Mercado Central tendo como tela de fundo a exposição do artista Paulo Rojas.

Foram entregues camisas oficiais do evento e cestas básicas como forma de reconhecimento e contribuição aos concorrentes. A novidade é uma cota de ingressos que estará disponível na portaria na noite da festa ao preço de R$25,00.

O Baile Show inicia às 21h, com o DJ Diogo Calderaro, às 22h, Lucas Luz e Banda e a partir da meia noite o show dos candidatos e apresentações especiais de artistas convidados.

A festa continua com a Banda Curumins da Baixa com repertório de toadas do Boi vermelho e a participação de Adriano Aguiar e Caetano Medeiros com todas do boi azul.

“É um ambiente familiar, seguro e tranquilo, e uma festa preparada com muito carinho”, disse Edwan Oliveira, convidando para o evento que seguirá as regras sanitárias.

Mesas ainda podem ser adquiridas pelo telefone (92) 99196-1641. O troféu para a grande vencedora do evento foi ofertado pelo impresso e site ojornaldailha.com

