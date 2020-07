Baixa do São José ganhará novo mercado, praça e urbanização

Berço do Boi-Bumbá Garantido, a Baixa do São José ganhará melhorias na sua infraestrutura. Com recursos próprios e de emenda parlamentar do ex-deputado federal Alfredo Nascimento, a Prefeitura de Parintins iniciou nesta terça-feira (14) as obras do novo mercado municipal Lindolfo Monteverde, praça, urbanização e construção de rampas na margem do rio Amazonas para o embarque e desembarque de passageiros e cargas.

Segundo o prefeito Bi Garcia, as obras iniciadas nesta terça-feira fazem parte da segunda etapa da revitalização da Baixa. A primeira ação feita no local foi a construção de um muro de contenção que se transformou em um dos principais ancoradouros de embarcações pesqueiras do município.

“A gente vai conseguir realizar esse sonho que foi pensado lá no primeiro mandato, que agora se torna uma realidade. Por isso o trabalho de continuidade dos investimentos, das propostas e dos projetos que nós temos para a cidade. Eu não tenho dúvida de que aqui vamos valorizar essa história tão bonita da Baixa do São José, onde foi fundado o Boi Garantido”, comemora Bi Garcia.

João Batista Sampaio, morador da Baixa do São José há mais de 50 anos, relata que a revitalização do local era um sonho antigo de todos os moradores. Sampaio comemora a concretização de um sonho.

“Era um sonho nosso de muito tempo. Agora, graças a Deus, está tudo resolvido. Vamos ver uma Baixa linda, maravilhosa, como é falado na música. Quando vinham turistas, não tinham nada para ver. Agora vão ver essa maravilha que vai ficar a Baixa do São José”, enaltece o morador.

No total, serão investidos aproximadamente R$ 2,5 milhões. As obras começaram após a assinatura da ordem de serviço feita pelo prefeito Bi Garcia. O primeiro trabalho executado na área será a terraplanagem.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro

Artes: Pablo Souza