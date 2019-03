Bancada do AM vai ao gabinete de Paulo Guedes segunda-feira (25)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou na manhã de hoje agenda com a bancada federal do Amazonas às 18h da próxima segunda-feira (25), em Brasília. A reunião será realizada no gabinete do ministro.

De acordo com o senador Omar Aziz (PSD), líder da bancada e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, quatro temas serão tratados no encontro: PPBs, segurança jurídica da ZFM, diversificação das atividades do Polo Industrial de Manaus e descontigenciamento dos recursos da Suframa.

“Para gerar novos empregos no Amazonas, precisamos levar outros tipos de indústrias para o Estado, como, por exemplo, a indústria cosmética”, disse o senador Omar Aziz, ao confirmar a agenda com Paulo Guedes no dia 25.

