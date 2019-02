Banco de Sangue de Parintins finaliza campanha do carnaval ultrapassando meta estabelecida

O Banco de sangue Amílcar Monte Rey ultrapassou a meta de doações prevista para a campanha referente ao carnaval 2019. “A campanha Doe Sangue Doe Vida” alcançou mais de 70 bolsas que serão um reforço importante na preparação da cidade de Parintins para o Carnailha 2019, que será realizado nos dias 3, 4 e 5 de março na Avenida Paraíba.

A unidade, localizada na Rua Pedro Gonçalves próximo ao INSS, recebeu uma expressiva visita de doadores já cadastrados e também novos membros do time da solidariedade. Cada doador ganhou um abadá relativo a campanha do carnaval. “Queremos agradecer a cada doador que fez esse gesto de amor e solidariedade e também queremos ressaltar o apoio fundamental do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e do secretário Clerton Rodrigues”, disse Eliana Castro, diretora da unidade.

Giovane Batista foi um dos primeiros doadores participantes da campanha e há cinco anos faz parte do grupo de doadores cadastrados. “Eu convido a todos a estar aqui em campanha ou não. É importante que a pessoa venha sempre aqui contribuir com quem precisa”, disse Geovane Barbosa.

A campanha foi uma realização da Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Saúde e banco de sangue Amílcar Monte Rey.

Semsa/Secom