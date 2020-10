Banco de Sangue de Parintins promove campanha emergencial

A Secretaria Municipal de Saúde e o Banco de Sangue de Parintins está convocando seus doadores para a Campanha do Doação “Parintins #vemdoar”, que será realizada do dia 19 a 23 de outubro. A campanha tem o objetivo de restabelecer o estoque de sangue, por isso, em caráter emergencial, lança a programação. O funcionamento da instituição tem respeitado todos os protocolos de saúde durante a pandemia. Os participantes da campanha irão ganhar uma camisa.

O banco de sangue Amílcar Monte Rey é localizado na Rua Pedro Gonçalves, no Centro de Parintins, próximo ao INSS.

A meta inicial é conseguir 50 bolsas de sangue para utilizar nos hospitais do município. As coletas serão feitas no horário da manhã, de 8 às 11 horas. Os interessados em participar, antigos ou novos doadores devem levar ao banco de sangue RG, CPF e cartão do SUS.

A diretora do banco de sangue, Eliana Castro, reafirma o caráter emergencial da campanha.

“Convide seus amigos, venha você mesmo doar, porque a gente nunca sabe o que pode ocorrer com a nossa saúde ou com a saúde de uma pessoa próxima. O nosso estoque ainda está baixo e não conseguimos equilibrar esse estoque. Estão acontecendo várias transfusões nos hospitais por conta principalmente de acidente de trânsito, hemorragia, pacientes com câncer e outros procedimentos”, lembrou.

SECOM