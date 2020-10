Banco de Sangue de Parintins recebe doadores de Barreirinha

Em um ato de solidariedade, o banco de sangue de Parintins recebeu nesta quinta-feira (22) cidadãos do Município de Barreirinha, que estiveram na instituição participando da campanha emergencial de doação de sangue. O gesto foi recebido com alegria pelos servidores da instituição.

“O amor não tem fronteiras. Com a doação de sangue não é diferente. Agradecemos o gesto de amor ao próximo dos nossos doadores da cidade de Barreirinha. Se existe parceria, existe bons resultados”, ressaltou a equipe do Banco de sangue.

A instituição de Parintins foi uma das que não parou durante a pandemia, se utilizando de estratégias variadas para que não pudesse faltar sangue nas unidades de saúde. Todos os protocolos de segurança foram adotados para garantir a prevenção ao novo coronavírus.

Parceria com Hemoam

O Banco de Sangue Amílcar Monte Rey recebeu novos materiais e equipamentos vindos do Hemoam . Foi uma parceria da Prefeitura com o Governo do Amazonas na aquisição de lixeiras inox, coletores de lixo, computadores, seladora, capela luxo luminar, autoclave e refrigerador.

“Além do trabalho realizado pelo Banco de sangue de Parintins e Secretaria de Saúde, buscar parcerias com outros órgãos faz com que a instituição seja equipada para melhor atender”, destacou a diretora Eliana Castro.

SECOM

Fotos: Riso Alencar