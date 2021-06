Banco do Brasil abre 4.480 vagas em concurso, com vagas para todo o Brasil

O Banco do Brasil publicou, nesta quinta-feira (24), um edital de concurso público para preencher 4.480 vagas do cargo de escriturário. São 2.240 oportunidades de efeito imediato e as demais são destinadas à composição de cadastro de reserva.

As vagas são para atuar nas funções de agente de tecnologia ou agente comercial e estão espalhadas por todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal, no regime CLT.

O salário inicial, segundo a instituição, é de R$ 3.022,37 e a jornada de trabalho é de 30 horas por semana. Os selecionados também contarão com benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, previdência complementar e participação nos lucros e resultados.

A inscrição e o edital estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio, parceira do banco no processo seletivo, só precisam comprovar o ensino médio completo e pagar uma taxa de R$ 38. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e para autodeclaradas pretas ou pardas.

As inscrições ficam abertas até as 23h59 do dia 28 de julho e o processo seletivo é composto por provas de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos.

Site com instabilidade

Neste primeiro dia de inscrições, em razão do volume de acessos, a página do edital do concurso apresentou instabilidade.

Nas redes sociais, vários usuários relataram a situação que os impedia de realizar o cadastro no processo seletivo.

O CNN Brasil Business tentou contato com a Cesgranrio, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

