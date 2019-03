Banda Canto da Mata será homenageada pelo bloco Fax Clube

A Fax Clube, bloco da Chave especial do Carnaval parintinense, faz uma justa homenagem à Banda Canto da Mata. Essa banda de muito sucesso tanto no Boi Bumbá de Parintins como no cenário estadual, nacional e internacional. Com uma trajetória de 25 anos e um histórico de sucessos entre eles, está o hit “ritmo quente” que embalou várias gerações, ressaltando_se que a banda foi a pioneira na introdução đo teclado na toada de boi bumbá. Assim, com o tema: Canto da Mata, o da Amazônia, a Fax promete uma grande apresentação no Carnailha, apostando nesse novo formato, que são as bandas com ritmo elétrico.

A Fax Club se apresentará com a música Rítimo quente com uma nova roupagem e com a participação de integrantes do Canto da Mata que estarão presentes no trio elétrico.

Composição: Canto da Mata

Voz musical: Arlindo Junior

Produção musical: Demetrius Haidos e Jhony Caldeiraro e Mauricio Porto.

Designer gráfico: arte abadá, Comissão de frente: Alexandre Haidos

Coreografias da Comissão de Frente:

Idelrin klinger e Assis Mota.

Comissão de Frente e figurinos: Roberto Baptista

Módulo da Comissão: Wando Cruz

Rainha: Ingrid Souza.

Ala sincronizada: coreografia de Erick Beltrão.

Presidente: Mauricio Porto

Assessoria de Imprensa do Bloco

Postado por Carlos Frazão/JI

