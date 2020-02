BANDA DO PINTO MOLHADO 2020 – OTO PATAMAR

Acontece neste domingo (16/02) a partir das 18 horas no Parintins Drinks (prox. a praça Digital) a 5 edição do PRIMEIRO PIU DE CARNAVAL da banda mais aguardada da cidade😎🐥💦

ATRAÇÕES:

🐥Dj Layla Abreu (diretamente de Manaus)

🐥China e Swing Loko

🐥Banda dos TOP’s

ESTRUTURA “OTO PATAMAR”🐥💦

A cada ano o Pinto Molhado busca melhorar a Festa proporcionando um local de alegria e diversão para todos os públicos.

Em 2020, a Banda do Pinto Molhado trás os seguintes setores:

🐥 ÁREA PINTO FREE: GRATUITA (serviços de bar e banheiros);

🐥 ÁREA PINTO VIP LOUNGE: uso obrigatório do abadá 2020, bar exclusivo com promoções de bebidas, banheiros exclusivos, ambiente diferenciado, participação nos concursos, fotos exclusivas;

🐥 CAMAROTE OTO PATAMAR: Espaço para 10 pessoas no valor de R$500,00 com acesso ao bar exclusivo com promoções de bebidas, banheiro exclusivo, ambiente diferenciado e fotos;

🐥 FRONT STAGE PINTO: área exclusiva para as pessoas que adquirirem o ingresso no valor de 40,00, com serviço de bar exclusivo com promoções de bebidas, banheiro exclusivo, ambiente diferenciado e fotos.

Informações e vendas dos KIT’s no Parintins Drinks do Mercado Municipal, na Foto Sonora (av. Amazonas) em frente a Catedral ou pelos fones abaixo.

(92) 992186281

(92) 993157699

