Bar do Boi comemora 31 anos ao som de clássicos e novas toadas

Torcida azulada compareceu ao Sesi e festejou o sucesso do Movimento Marujada. Arlindo Jr foi o homenageado da noite (FOTO: DIVULGAÇÃO/ROGER MATOS)

A noite de sábado (11) aqueceu o coração dos torcedores do Boi Caprichoso que estiveram no Sesi – Clube do Trabalhador, para prestigiar os 31 anos do Bar do Boi, evento pioneiro de boi-bumbá na capital amazonense, organizado pelo Movimento Marujada (MM). O homenageado da noite, Arlindo Jr, participou de todos os shows da festa.

O público saudosista contou com a presença do Pop da Selva desde as primeiras horas do evento, dando à festa um tom ainda maior de lembranças e alegria.

Acostumado a viver a função de ‘mestre de cerimônias’ no Festival de Parintins, Arlindo convidou para o palco Pão Doce, Fabiano Neves, Canto da Mata e Jr Paulain para dividir as apresentações. Com este, o Pop apresentou o ponto mais alto da noite: uma homenagem às mães, comemorado neste domingo (12).

Ao som de ‘Matriarcas’, uma das toadas do CD 2019 ‘Um Canto de Esperança para Matria Brasilis’, mestre da Marujada de Guerra, Victor Hugo, pôde ver sua mãe encenando como uma costureira, cosendo a roupa para sua apresentação. Em seguida, duas sinhás surgiram no palco – Valentina Cid e sua mãe, Karina Cid. Emocionados, Victor e Valentina presentearam as mães com um buquê de rosas.

De ‘Ninguém gosta mais desse boi do que eu’, passando por ‘Pesadelo dos Navegantes’ e até chegar em ‘Rebojo’, ninguém ficou parado. A noite ficou ainda mais eletrizante quando o apresentador oficial do Caprichoso, Edmundo Oran, subiu ao palco para encerrar a festa.

“Estou muito feliz em poder estar presidente no momento em que comemoramos 31 anos. Algo que iniciou de forma despretenciosa e que mostrou nossa cultura não só para o Amazonas, mas para o mundo, ainda tem muito a contribuir. E é tudo pelo nosso amor maior, um simples boi de pano, mas que para mim tem alma”, falou Beto Vital, presidente do Movimento Marujada.

Os 31 anos do Bar do Boi contou ainda com a presença das torcidas oficiais do boi, FAB e Raça Azul, além do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Marujada de Guerra.

Próximos eventos

O Movimento Marujada volta com mais uma noite de Bar do Boi no dia 25 de maio, no Sambódromo.

Em junho, o calendário azulado tem confirmado, no dia 7, mais uma edição do Bar do Boi. Dia 15 acontecerá a tradicional Feijoada Vip, no Sesi Clube do Trabalhador, as vendas das camisas iniciam na segunda quinzena de maio.

No dia 16, o Sesi será palco da 21ª edição do Bar do Boizinho, evento exclusivo para o público infantil.

Segundo o vice-presidente do Movimento, Keynes Breves, no mesmo dia, antes da festa da garotada, o MM inova promovendo o Bar do Boizinho Pet Cães. “Será um desfile temático azul de cães de pequeno porte, que deverão estar com algum acessório ou roupinha alusiva ao Caprichoso, as inscrições iniciam nas próximas semanas, vamos divulgar nas redes sociais do MM”, informou Breves.

Já no dia 21 de junho, o Bar do Boi será no Sambódromo junto com o Curral do Contrário, que marcará o encerramento dos Ensaios do Caprichoso em Manaus.

PORTAL A CRÍTICA