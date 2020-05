Baratão da Carne e Moto Peças João Alfredo doam aparelhos para o Hospital Jofre Cohen

Os grupos Baratão da Carne e Moto Peças João Alfredo doaram na última terça-feira, 19 de maio, equipamentos para montagem de laboratório de análise bioquímica no Hospital Jofre Cohen. A doação visa o fortalecimento das ações de combate ao coronavírus em Parintins.

Os aparelhos estão avaliados em mais de R$ 300 mil.

Logo após a doação, os aparelhos já foram postos em funcionamento no hospital. Os equipamentos vão acelerar e dar mais eficiência nos exames laboratoriais feitos na unidade de saúde.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, classifica como um gesto de grandeza dos grupos Baratão da Carne e Moto Peças João Alfredo com Parintins. “Esses aparelhos chegam em um momento crucial no combate ao coronavírus. Só temos a agradecer às empresas por esse ato fraterno e de muito respeito com o povo de Parintins nessa pandemia. Essa doação é crucial para o melhoramento da estrutura do hospital na parte ambulatorial”, comenta Bi Garcia.

SECOM