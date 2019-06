Batucada é bicampeã do Campeonato de Futebol do Garantido

Foi na tarde de domingo, 09, que a Batucada do Garantido sagrou-se bicampeã do Campeonato de Futebol do Boi Garantido. A final aconteceu no campo do Complexo Esportivo Roseane Novo, na Universidade do Folclore Paulinho Farias. Foi uma tarde animada de esporte, lazer e socialização entre os funcionários vermelhos.

A primeira partida realizada foi a disputa do 5° lugar. Garantido Show e Equipe Bala empataram no tempo regulamentar em 1×1. Na disputa de pênaltis, Garantido Show venceu por 3×2. O segundo jogo da tarde foi entre Flecha Serpente e Exército Vermelho, válido pela disputa de 3° colocado. Após jogo equilibrado, Exército Vermelho conseguiu superar o adversário por 2×1, merecendo a medalha de bronze.

A grande final

O jogo mais esperado do dia começou as 16:30h. Batucada entrou em campo com o apoio da torcida, que marcou presença na Universidade do Folclore. O time Molejo representava os artistas do galpão do Bumbá. O duelo foi acirrado.

Nos minutos iniciais da partida, um pênalti polêmico foi marcado a favor da Batucada. Na cobrança, o jogador Andrey Dedei isolou, mandando a bola para longe. Em seguida, a equipe do Molejo não titubeou e abriu o marcador. Sem se intimidar, a Batucada acertou o time e conseguiu empatar e abrir no placar, finalizando a partida em 3×1. Com a vitória, a Batucada tornou-se bicampeã da competição. “Eu quero agradecer o empenho de todos os batuqueiros que jogaram e daqueles que ficaram na torcida”, disse o coordenador da Batucada e camisa 10, Marcelo Bilela.

O coordenador do campeonato, Bruno Melo, fez uma ótima avaliação do evento. “É uma avaliação positiva que a gente faz dessa competição criada para o trabalhadores do Garantido”, afirmou. Para o presidente do Garantido, Fábio Cardoso, o campeonato mais que proporciona lazer, ele demonstra valorização do povo da Baixa do São José. “É muito bom ter esse momento de alegria e lazer para os nossos colabores. São eles que constroem nosso Boi e nada mais justo que proporcionarmos momentos de confraternização e valorização como este”, finalizou.

1° lugar: Batucada

2° lugar: Molejo

3° lugar: Exército Vermelho

4° lugar: Flecha Serpente

5° lugar: Garantido Show

Texto: Eldiney Alcântara / Niash dos Anjos

Fotos: Cayo Dias/ Márcio Costa – Imprensa Garantido