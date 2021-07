Benedita Barros vence Corrida Máster “Floresta Amazônica” disputando em meio a homens

Depois de mais de três horas de percurso, a atleta Benedita Barros, 45 anos, foi a grande campeã da I Corrida Máster “Floresta Amazônica – Quem Ganha Com Isso é Parintins” que aconteceu nesse domingo, 18 de julho. Benedita foi a única mulher em meio a onze atletas participantes da disputa de resistência que teve como ponto de partida a região do Açai, contendo 28km de estrada até a comunidade do Bom Socorro do Zé Açú.

Enfrentando depressão com a paralisação de competições devido a pandemia do Covid-19 e a perda do marido Natan, a campeã com o tempo de 3h21min disse que a competição foi importante para superar o momento depressivo que estava vivendo. “Passei por momentos muito difíceis, mas graças a Deus no esporte encontrei amigos que me motivaram a participar dessa competição e a reconquistar a vitória”, comemora emocionada Benedita Barros.

O evento marcou o aniversário de 60 anos do desportista Ocivaldo Santos o popular “Codó” (idealizador da corrida), que chegou na quarta colocação e foi recebido com festa pelos moradores da comunidade Bom Socorro do Zé Açú e recebeu homenagem da equipe da Secretaria de Esporte do município – SEMJUV.

Além da SEMJUV, o evento teve apoio da Secretaria de Saúde -SEMSA, Equipe da Central de Resgate, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Confira as cinco primeiras colocações da corrida.

1° Benedita Barros

2° Raimundo Souza (Doty)

3° Raimundo Nonato (Maranhão)

4° Codó

5° Jonas Pezão

Texto e fotos: Kedson Silva/JI