Beto Farias agradece pelo recapeamento das ruas do Santa Clara

Na 5ª Sessão Ordinária de 2020 (10/03), Beto Farias (Podemos) agradeceu ao prefeito Bi Garcia (PSDB), que atendeu em caráter emergencial com o recapeamento asfáltico no bairro de Santa Clara. No último fim de semana, moradores fizeram protesto interditando a rua Edilce Baranda, cobrando melhoria na rua. O trabalho de recapeamento asfáltico atenderá ainda essa semana mais de sete ruas do referido bairro. Com relação às eleições deste ano, elogiou aos cidadãos que colocam seu nome para ocupar um cargo no legislativo e executivo do município.

RELEASE DIA 10 DE MARÇO/2020 (TERÇA-FEIRA)

O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB), com requerimento verbal, solicitou à Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a perfuração de poço artesiano e construção de um castelo com reservatório de cinco mil litros para a comunidade Canarinho, bem como a inclusão da comunidade no programa Água no Jirau. Outro requerimento do parlamentar, também de forma verbal, foi para reforma geral e climatização da UBS Waldir Viana, localizada no bairro de São José.

O vereador Afonso Caburi (PTB) solicitou ação social da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Lígia Loyola na Agrovila de São Sebastião do Caburi. Em segundo requerimento, solicitou a contratação de um profissional médico para atender o Caburi no Posto de Saúde “Denizal Pereira”. “Uma população de mais de nove mil habitantes na região e, infelizmente, está sem o atendimento”, destacou. Solicitou, ainda, que a Prefeitura providencie um caminhão para servir no escoamento da produção rural da Agrovila do Caburi e adjacências.

O vereador Gelson Moraes (PSD) apresentou requerimento à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parintins para que seja feita uma Sessão Solene pelos 40 anos de fundação da Escola Estadual Senador João Bosco. A data solicitada para a realização do evento foi o dia 23 de maio. O parlamentar questionou na tribuna sobre a elaboração do edital referente à Agricultura Familiar, se foram ouvidos órgãos da área da Produção Rural. Declarou que, caso não tenha informações devidas, pedirá cancelamento para que Produtores não sejam prejudicados.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB), fez requerimentos à Prefeitura de Parintins, após constatar a necessidade de alguns serviços na área rural. O edil evidenciou a situação precária da ponte na estrada do Zé Açú e solicitou reforma da estrutura para segurança do transporte de ônibus escolar e de produção agrícola. Para São Pedro do Igarapé Açú pediu implantação de novo sistema de abastecimento de água e reposição de luminárias nos postes no quadro da comunidade, localizada na calha do Rio Mamuru.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Cabo Linhares (Patriota), destacou encontro que aconteceu no auditório Dom Arcângelo, onde o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), reuniu com lideranças políticas de 15 partidos, onde trataram sobre sucessão Municipal. “A união desses partidos é a união do desenvolvimento de Parintins, é a união do povo parintinense. Outro líder político como o prefeito Bi Garcia não tem em Parintins, onde o povo irá reconhecer mais uma vez”, enalteceu.

Assessoria de Imprensa da CMP

Postado por Carlos Frazão/JI