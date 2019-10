Beto Farias destaca as inaugurações em Parintins

Na sessão ordinária dessa Segunda-feira, 14 de outubro, o vereador Beto Farias (Podemos) destacou as inaugurações de obras públicas em Parintins. Beto Farias evidenciou a reinauguração da Escola Aldair Kimura Seixas. A escola volta a oferecer cursos de diversos idiomas, os quais beneficiarão jovens a trabalharem com turismo na cidade que recebe tantos navios com visitantes. O parlamentar também parabenizou ao vereador Cabo Linhares (Patriota) pelo título de Cidadão Parintinense, recebido em Sessão Especial, realizada no Plenário Raimundo Almada na sexta-feira passada (11/10), por propositura do vereador Maildson Fonseca (PSDB).

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

RELEASE – 14 DE OUTUBRO DE 2019 (SEGUNDA-FEIRA)

O vereador Cabo Linhares (Patriota) requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) a poda das árvores na entrada da comunidade do Parananema. O parlamentar agradeceu os servidores do Poder Legislativo pela homenagem que lhe foi concedida na solenidade de entrega do Título de Cidadão Parintinense. Linhares enalteceu as obras inauguradas nesta segunda (14), como a Escola de Idiomas e Informática Aldair Kimura, a Estação de Cidadania João do Carmo, no bairro da União, e a UBS Fluvial Lígia Loyola. O nome da USB é mais um Projeto de Lei de sua autoria. Dessa vez, para enaltecer os relevantes serviços prestados por Lígia Loyola à população na área da saúde.

A vereadora Maria Alencar (PSD) defendeu o projeto de Lei que dispõe sobre a criação do programa de Incentivo ao Planejamento Familiar e Saúde da Mulher. O projeto objetiva disponibilizar orientações, ações preventivas e educativas, visando a garantia ao acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade da mulher e do casal, que tenha ao menos 02 (dois) filhos e ambos maiores de 25 anos de idade, em conformidade com a Lei Federal n° 9.263, de 12 de Janeiro de 1996

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) parabenizou ao Prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) e o vice Tony Medeiros (PSD) pela inauguração da Unidade Básica de Saúde (USB) Fluvial “Lígia Loyola”. Destacou que a UBS irá atender todas as comunidades ribeirinhas, equipada com vários consultórios médicos para atendimentos em todas as comunidades. Com um requerimento verbal, solicitou da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para que a UBS fluvial possa atender as comunidades da Valéria, Itaboraí e Paraná de Baixo.

O vice-presidente da Casa Legislativa, vereador Tião Teixeira (PTB), destacou a agenda de inaugurações da Prefeitura de Parintins, neste dia 14 de outubro. O parlamentar também evidenciou a construção do Parque Infantil da Boa Esperança do Zé Açu, feito em parceria do parlamentar com a comunidade, entregue no dia 13 de outubro.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) requereu ao Executivo Municipal de Parintins melhorias no transporte escolar que atende a Comunidade São Tomé – Rio Uaicurapá, com a Indicação nº 097/2019. Por meio da solicitação de Moção de Aplausos nº 050/2019 para homenagear a aluna da Escola Municipal Charles Garcia Rute de Souza Moura. A parlamentar evidenciou o desempenho da estudante na 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares (OBMEP). Ao enaltecer os 167 anos de Parintins, destacou a felicidade de contribuir com o desenvolvimento do município.

O vereador Afonso Caburi (PTB) enfatizou as comemorações referentes ao aniversário de 167 anos do município de Parintins, em 15 de outubro. Na mesma data celebra-se o Dia do Professor. Como educador, evidenciou a importância do ofício da formação de todas as outras profissões. Desta forma, enalteceu os profissionais da educação, parabenizando-os pelo trabalho que executam e apresentou Moção de Aplausos e Parabenizações em alusão à data, na pessoa do Professor Mestre João Ribeiro Costa, Secretário Municipal de Educação.

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), apresentou mais dois Projetos de Decreto Legislativo para a Comenda do Mérito Cultural Jair Mendes. Dessa vez, os nomes indicados foram de Fred Góes e Veramilton Almeida (in memorian). Com eles, totalizam oito proposituras para reconhecer personalidades com relevantes serviços prestados à cultura parintinense. Para a entrega da Medalha requereu a realização de Sessão Especial, com dispensa de interstícios de prazo. As proposituras foram aprovadas por unanimidade e a Sessão vai acontecer no Mercado Municipal Leopoldo Neves, às 16h, deste dia 15 de outubro, data em que se celebra os 167 de Parintins.

Assessoria de Comunicação da CMP