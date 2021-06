Bi Garcia acompanha a entrega 2.400 cestas básicas a ribeirinhos dos rios Uaicurapá e Jacu

O Prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), acompanhado do presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), dos vereadores Telo Pinto (PSDB), Cabo Linhares (PSL), Alex Garcia (PSD), Naldo Lima (Solidariedade) e do secretário extraordinário do município, Henrique Medeiros, entregou na tarde desta quinta-feira, 24 de junho, cestas básicas na região do rio Uaicurapá.

A ação é parceira do Governo do Amazonas e Prefeitura de Parintins, com articulação do deputado estadual Saulo Vianna (PTB), primeira-dama Mayra Dias e secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso.

Ao todo, 2.400 famílias foram beneficiadas com o trabalho nas comunidades rurais. “É uma ação humanitária que envolve o Governo do Estado, deputado Saullo Vianna , primeira- dama Mayra Dias e secretária Zeila Cardoso. Viemos na região do rio Uaicurapá fazer uma entrega simbólica para as famílias com o objetivo de ajudar nesse período difícil que é a pandemia. Realizamos isso na cidade e também chegamos até os comunitários dessa região”, disse o prefeito Bi Garcia que também anunciou a reforma e ampliação da escola da comunidade do Gregoste.

Na comunidade do Gregoste, mulheres como Raimunda Prata, Alciana Pereira e Adria Lima foram beneficiadas e agradeceram pela ajuda. “Com certeza chegou numa boa hora. A gente nem esperava. Eu tenho certeza que essa cesta vai ajudar todas as famílias da nossa comunidade, principalmente nesse período difícil. Só temos a agradecer”, disse com largo sorriso no rosto a dona de casa Adria Lima, de 41 anos.

As cestas são levadas em uma embarcação por uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação (Semasth) que visitam as comunidades com assistentes sociais e psicólogos e entregam o material para as famílias que fazem parte do Cadastro Único.

SECOM

Foto: Júnior Preto