Bi Garcia acompanha retomada de cirurgias eletivas e anuncia nova jornada

O prefeito Bi Garcia acompanhou nesta quinta-feira (05) a retomada das cirurgias eletivas diárias no hospital Jofre Cohen. Na ida ao hospital, o prefeito anunciou a realização de uma nova jornada de cirurgia geral de hérnia e vesícula, entre os dias 22 e 24 de agosto, para 40 pacientes.

A retomada das cirurgias eletivas diárias foi possível com a reorganização do centro cirúrgico do hospital Jofre Cohen, queda dos números da Covid e com a contratação do médico anestesiologista Aldemar Kimura. Durante a visita ao hospital, o prefeito conversou com pacientes e cumprimentou os profissionais atuantes no trabalho.

O prefeito Bi Garcia explica que o município já contava com profissionais cirurgiões e anestesiologistas para o atendimento de emergência, mas que agora, com a contratação de Aldemar Kimura, o município passa a ter condições de retomar as cirurgias eletivas diárias.

“Doutor Aldemar atuava em Parintins durante as jornadas, por sinal nunca cobrou um centavo por isso. Mas agora ele é do quadro da Prefeitura de Parintins e vai ficar principalmente no que se refere a cirurgias eletivas e complexas. Hoje nós temos uma grande equipe comandada pelo médico Alberto Figueiredo e composta por outros grandes profissionais. Com a chegada do Kimura, temos um dos melhores quadros de médicos do Brasil”, destaca Bi Garcia.

O médico parintinense anestesiologista Aldemar Kimura atuou por 49 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo e enaltece a satisfação em poder voltar e realizar o importante papel dentro da saúde pública do município.

“Graças ao esforço do prefeito Bi Garcia, do secretário de saúde, nós elaboramos um projeto para diminuir a fila de cirurgias eletivas. Agora radicado em Parintns, vamos fazer todo dia esse trabalho que acredito ser muito valioso”, pontua.

Foto: Márcio Costa