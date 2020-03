Bi Garcia anuncia 15 partidos de apoio à sua reeleição

Prefeito de Parintins por três mandatos, Bi Garcia iniciou a corrida eleitoral visando o quarto mandato nesta segunda-feira, 09 de março, em uma grande reunião que agregou políticos aliados, apoiadores e simpatizantes. O encontro aconteceu no auditório Dom Arcângelo.

Durante a reunião, estiveram representados 15 partidos que integram o arco de aliança liderado por Bi Garcia.

De acordo com o prefeito, a meta é fechar apoio dos 15 partidos para fortalecer o grupo nas eleições deste ano. “Nós vamos trabalhar com uma meta de 15 partidos. São 13 vagas na Câmara de Vereadores e nós vamos buscar essa meta de ter o maior número de vereadores. Vamos para o pleito com mais de 300 candidatos, fruto de aliança que temos com vários partidos aqui no município de Parintins e no Estado do Amazonas”, enaltece.

Questionado sobre sua situação partidária, Bi Garcia informou que na próxima segunda-feira, 16 de março, deve dar uma posição sobre seu novo partido. “Estou indo à capital do estado. Vou ter um encontro com o governador do estado, Wilson Lima, e com lideranças para que a gente possa definir o melhor caminho, melhor partido para estarmos aptos a disputar o pleito em 2020”, informou o prefeito.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas