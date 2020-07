Bi Garcia anuncia 50% do 13º salário para o mês de julho

Com a antecipação do 13º e repasse dos salários de julho, o Município injetará R$ 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil reais) na economia local.

Em reunião com as secretarias de Finanças, Educação, Saúde e Obras na última quinta-feira (16), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, definiu que 50% do 13º salário dos servidores municipais do município serão pagos juntamente com o salário de julho.

O pagamento do salário e metade do 13º será iniciado a partir do final de julho, conforme planejamento administrativo da Prefeitura para o ano de 2020. Todos os setores da municipalidade serão contemplados.

A antecipação do 13º, segundo o prefeito Bi Garcia, segue a política de valorização do funcionalismo público municipal estabelecida pelo seu governo. “Com esse pagamento, estamos colocando mais recursos na economia de Parintins. Fizemos a antecipação do décimo em razão da reserva técnica que temos nas reservas financeiras do município, o que possibilitou o adiantamento”, ressalta o prefeito.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro