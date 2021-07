Bi Garcia anuncia aceleramento na vacinação e prorrogação de medidas de combate à Covid-19

Na manhã desta quarta-feira, 07 de julho, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), realizou coletiva de imprensa para anunciar a vacinação de pessoas com idade entre 21 e 18 na zona urbana do município e a manutenção de medidas restritivas no combate à pandemia de Covid-19. O toque de recolher no município foi prorrogado por mais 15 dias, conforme decreto municipal.

A vacinação da faixa etária de 21 a 18 anos inicia nesta quinta-feira (08) para o público de 21 anos. A aplicação de imunizantes contra a Covid segue nos dias 09 para o público com 20 anos, dia 12 para 19 anos e 13 para pessoas com idade de 18 anos. Para receber a dose de vacina é necessário a apresentação de caderneta de vacina, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, até o mês de outubro toda a população vacinável de Parintins estará imunizada contra a Covid-19 com as duas doses. Conforme dados da Secretaria de Saúde, aproximadamente 70 mil pessoas serão atendidas com vacina.

“A gente pede a compreensão dos empresários, comerciantes e vendedores ambulantes que obedeçam o toque de recolher. Assim que a gente alcançar 70% da população vacinada com a segunda dose, vamos começar a afrouxar, a exemplo do que está acontecendo na Europa e resto do mundo”, concluiu Bi Garcia.

Secom

Fotos: Yuri Pinheiro