Bi Garcia anuncia inauguração do novo Mercado Municipal para 27 de maio

Após sua inauguração, o novo mercado municipal de Parintins passará a funcionar das 06 às 22h com boxes de restaurantes, lanches, artesanatos, frutarias e botecos (Foto: Rafflem Bringel/Facebook)

Para acompanhar as últimas etapas da reforma e ampliação do Mercado Municipal de Parintins, o prefeito Bi Garcia esteve no prédio na manhã desta quarta-feira (17) juntamente com a administradora Katrine Tavares. Na ida ao local, Garcia assegurou a reinauguração do prédio no dia 27 de maio.

De acordo com Bi Garcia, a data foi escolhida por ser a mesma em que o mercado completa aniversário da sua inauguração. O prédio foi inaugurado no ano de 1937. “O mercado vai estar completando 82 anos de inauguração. Vai ser uma data histórica para um prédio histórico que nós reformamos e fizemos uma réplica igual ao prédio original que foi construído pelo prefeito João Melo”, assegura Bi Garcia.

Durante a vistoria, o prefeito apontou, para a equipe técnica responsável pela obra, algumas adequações e obras complementares que serão executadas na estrutura. Dentre elas, Bi Garcia determinou a colocação de vidro fumê em áreas de ventilação aérea para prevenção de chuva, colocação de lonas nas ilhas alocadas na parte central e colocação de portas de rolamento elétrico na área em frente ao Rio Amazonas.

Além das melhorias na estrutura física, a Prefeitura faz uma série de ações junto aos permissionários. Sob o comando da administradora do prédio, o Município faz a qualificação das pessoas que irão trabalhar nos boxes do mercado com o oferecimento de diversos cursos.

SECOM